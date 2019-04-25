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    Порушення на виборах: у поліцію надійшло 11 тис. повідомлень

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    Порушення на виборах: у поліцію надійшло 11 тис. повідомлень

    Найбільше навантаження за кількістю повідомлень про порушення виборчого законодавства зафіксували у місті Києві

    До Національної поліції надійшло 11 162 повідомлення про порушення під час виборів 2019.

    Про це повідомляє пресс-служба Нацполіції.

    Як повідомляється, тематика звернень до поліції була доволі різноманітною: від незаконної агітації до підкупу виборців, від хуліганства до перешкоджання виборчому праву.

    «Найбільше навантаження за кількістю повідомлень про порушення виборчого законодавства зафіксували у місті Києві, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях», - повідомив Сергій Князєв.

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    Із загальної кількості 878 повідомлень поліцейські кваліфікували за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли інформацію про 430 подій.

    У 30 випадках особам, винним у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, вже повідомлено про підозру.

    «Незважаючи на залучення значної кількості поліцейських до забезпечення безпеки та реагування на події, пов’язані з виборами, в державі не допущено зниження якості та ефективності виконання завдань із протидії злочинності», - зазначив голова Нацполіції.

    Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбулося повторне голосування на чергових виборах Президента України. 

    ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками вже з 184 округів.

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    Національна поліція України ЦВК Донбас Київ вибори Одещина Дніпропетровщина Сергій Князєв
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