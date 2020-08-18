Порушення «тиші» на Донбасі: бойовики стріляли з гранатомета



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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

У понеділок українські військовослужбовці задокументували два ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи

У понеділок, 17 серпня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів не зафіксовано.

Українські військовослужбовці у районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Водночас, поблизу Водяного у післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомета.

«Один неприцільний постріл був провокативним та не ніс загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також, минулої доби, виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово окупованої Ужівки», – заявили у штабі.

Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували два ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 18 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», – резюмується у звіті.