«Не витримав знущань ватажків»: снайпер «ЛНР» здався українським військовим



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Снайпер «ЛНР» здався українським військовим

Затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань від ватажків, які командують окупаційними підрозділами

У зоні бойових дій на Луганщині Збройні сили України затримали снайпера так званої «ЛНР», який вирішив здатися українським військовим.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

У нього виявили військовий квиток так званої «ЛНР», невелику суму у російських рублях та наркотичний знеболювальний препарат.

Затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань від ватажків, які командують окупаційними підрозділами і добровільно вирішив здатися Збройним Силам України. Зараз ним займаються компетентні органи.

За даними розвідки, в підрозділах противника, на ряду з сильною неукомплектованістю низький бойовий дух та морально психологічний стан. Ватажки втрачають контроль над особовим складом і такі випадки як вживання алкоголю та наркотиків, самогубства та дезертирство особового складу все частіше мають місце.

Щоб боротися із дезертирством збройні формування РФ сформували цілі «загороджувальні загони».

«На своїх медійних ресурсах окупанти «з гіркотою в серці» повідомляють, що їхнє командування тепер віддає накази знищувати потенційних дезертирів. Біля населеного пункту Луганське снайпер ворога застрелив свого ж колегу за самовільне залишення місця служби. Так ватажки окупантів залякують особовий склад і погрожують розправою і кров’ю», - зазначають в пресцентрі ООС.