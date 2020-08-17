Окупанти на Донбасі продовжують облаштовувати позиції



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Бойові втрати серед особового складу Об’єднаних сил відсутні - пресслужба ООС

Від початку доби обстрілів бойовиками українських позицій не зафіксовано - пресслужба ООС

Окупанти на Донбасі від початку доби дотримуються перемир’я у зоні операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

«Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними штабу, ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою.

Так, 17 серпня, українськими військовими виявлено один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником у бік наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка.

У штабі запевнили, що бойові втрати серед особового складу Об’єднаних сил відсутні.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики порушили умови перемир'я.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання. Причиною стало необережне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.