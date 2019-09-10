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    Посадовці Криворізької міськради привласнили більше мільйона

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    Правоохоронці провели обшуки на робочих місцях посадових осіб виконкому Криворізької міськради - Посадовці Криворізької міськради привласнили більше мільйона
    Правоохоронці провели обшуки на робочих місцях посадових осіб виконкому Криворізької міськради
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці викрили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів під час організації святкових заходів до 244-ї річниці заснування Кривого Рогу

    На Дніпропетровщині посадовці Криворізької міськради привласнили більше мільйона гривень. Одному з фігурантів справи оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

    Про це 10 вересня повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

    Зазначається, що оперативниками управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області було викрито злочинну схему розкрадання бюджетних коштів під час організації святкових заходів, присвячених 244-й річниці заснування міста Кривий Ріг.

    Слідством встановлено, що посадовці міськради вступили в змову та залучили до протиправних дій приватного підприємця у якості підрядника свята. Задля проведення свята міськрада заключила з підприємцем договір на чотири мільйони гривень.

    «Вартість послуг з виступу артистів штучно була завищена на суму понад мільйон гривень», - заявили в Нацполіції.

    Повідомляється, що 9 вересня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцем розташування робочих місць посадових осіб виконкому Криворізької міської ради. Також вчора одному з фігурантів справи було оголошено підозру в скоєнні кримінального правопорушення,  передбаченого ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

    Слідчі дії тривають.

    Раніше повідомлялося, що у приміщенні міської ради Кривого Рогу 9 вересня проходили обшуки. 

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