Посадовці лісгоспу Житомирщини розкрали деревини на 3 млн грн



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Посадовці лісгоспу Житомирщини розкрали державної деревини на 3 млн грн Фото: СБУ

Посадовці організували вирубування лісу понад встановлені норми під виглядом проведення санітарних і планових порубок

Масштабне розкрадання державних лісових ресурсів у Житомирській області блокувала Служба безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Керівники одного з лісових господарств регіону налагодили механізм протиправної реалізації оптових партій дерев хвойних порід. Посадовці організували вирубування лісу понад встановлені норми під виглядом проведення санітарних і планових порубок.

Необліковану деревину вони збували афілійованим підприємствам за цінами, вдвічі нижчими за ринкові. Щотижня ділки нелегально продавали близько сорока кубів деревини.

За оперативною інформацією, керівники лісгоспу розікрали понад 1800 кубів лісу на суму 3 мільйона гривень. Під час обшуків у адміністративних приміщеннях держустанови, місцях проживання фігурантів справи та реєстрації фірм-клієнтів посадовців правоохоронці вилучили документацію із доказами незаконної діяльності.

Також виявлено понад 100 кубів деревини, підготовленої до нелегального збуту.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з ТУ ДБР, розташованим у м. Хмельницьку, Державною екологічною інспекцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.