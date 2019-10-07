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    На платформах метро в Україні можуть з’явитися прозорі огородження

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    На платформах метро в Україні можуть з’явитися прозорі огородження

    У Державні будівельні норми щодо метрополітенів хочуть внести зміни

    Конфедерація будівельників України пропонує влаштовувати на платформах в метро спеціальні огородження із прозорих ударотривких матеріалів. Таку ідею планують внести в державні будівельні норми щодо метрополітенів.

    Про це президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

    Він вважає, що у метро треба підвищувати безпеку пасажирів на платформах.

    «В Україні частішають нещасні випадки у метро. Більшість з них – летальні. І з цим потрібно щось робити. Наша позиція – запозичувати кращий європейський і світовий досвід. Наприклад, у метро Парижа, Токіо та інших високорозвинених міст на краях платформ встановлюють спеціальні прозорі огородження. Це убезпечує пасажирів від падіння на колії. Крім того, це безпечніше для дітей та маломобільних груп», - зазначив Парцхаладзе.

    На його думку, такі зміни також сприятимуть безперервній роботі метрополітенів, адже станції або навіть гілки метро не будуть перекриватися через такі нещасні випадки.

    Нагадаємо, з 1 вересня 2019 в метро в Києві можна проектувати туалети - норми є обов'язковими для нового будівництва та реконструкції.

    Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.
    Київ метро будівництво Україна
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