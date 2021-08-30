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    Посадовці Торгово-промислової палати займалися незаконною легалізацією іноземців

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    Посадові особи Торгово-промислової палати налагодили схему оформлення фіктивних шлюбів іноземців з громадянами України - Посадовці Торгово-промислової палати займалися незаконною легалізацією іноземців
    Посадові особи Торгово-промислової палати налагодили схему оформлення фіктивних шлюбів іноземців з громадянами України
    Фото: СБУ

    Чиновники виготовляли фіктивні запрошення для в’їзду іноземців з країн Близького Сходу та Центральної Азії

    Посадові особи Торгово-промислової палати України займались легалізацією іноземців з держав так званого «міграційного ризику». За свої послуги чиновники вимагали від 1 до 3 тисяч доларів. Про це пише пресслужба СБУ.

    Повідомляється, що за грошову винагороду чиновники виготовляли фіктивні запрошення для в’їзду іноземців з країн Близького Сходу та Центральної Азії, а також сприяли в підготовці необхідних документів для їх подачі до Мін’юсту та Державної міграційної служби України.

    «У подальшому це слугувало підставою для оформлення документів на право перебування в нашій державі, а також давало змогу безперешкодно перетинати державний кордон України та виїжджати до країн ЄС», – йдеться в повідомленні.

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    Посадовці Торгово-промислової палати займалися незаконною легалізацією іноземців
    Посадовці Торгово-промислової палати займалися незаконною легалізацією іноземців

    Також посадові особи Торгово-промислової палати налагодили схему оформлення фіктивних шлюбів іноземців з громадянами України.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрання міри запобіжного заходу.

    Теги: ЄС СБУ документи чиновник послуги кордон
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    Посадовці Торгово-промислової палати займалися незаконною легалізацією іноземців