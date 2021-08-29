ФСБ розсекретила прізвища «українських карателів» у часи Другої світової і потрапила в конфуз

Прізвища людей, які начебто прислужували фашистам, виявились російськими

Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила імена українців, які в роки Другої світової війни «знищували мирне населення в Орловській області». Таку інформацію поширили низка російських ЗМІ, зокрема РБК та «Коммерсант», «РИА Новости».

Зазначається, що жертвами карателів в Знам'янському районі стали 170 осіб.

Підставою стверджувати це стали віднайдені ФСБ документи – протоколи допитів Олександра Родіна, який служив в каральному загоні «Українська компанія», створеному в червні 1942 року за вказівкою командира 134-ї піхотної дивізії вермахту генерала Ганса Шлеммера.

Як повідомив на допитах Родін, в загін входили чотири взводи – комендантський, два стрілецьких і мінометний, по 12 осіб у кожному. Він також назвав імена «карателів» із числа командного складу «Української компанії». За словами Родіна, це командири взводів Іван Баюров, Іван Зеркаль, Олексій Пересипкін, командири відділень Василь Шатаєв, Василь Оськін, Семен Ільян, рядові Михайло Міроничев, Іван Мисяков, Олексій Чубаткін, Михайло Мандрусов, Василь Мірошин, Петро Кошкін, Афанасій Тарасов, Іван Аксенкін і Шереметов.

У мережі користувачі жартують із такої новини та звертають увагу на прізвища нібито українських карателів.

«Насолоджуйтесь іменами українських карателів», – написав Олександр Деркач на своїй сторінці у Facebook.

«Воістину українські прізвища. А назва батальйону – щоб вже навєрняка». «Я так розумію, по техніці жанру вони скоро оголосять що Алькаїду теж бандерівці заснували», «Дивно, що ті, хто публікував цю «сенсацію» самі не помітили, що серед карателів не було ні одного з українським прізвищем, хоча всі були «українцями» – пишуть у коментарях до публікації Олександра Деркача.