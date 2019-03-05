Посадовців сумської поліції викрили на хабарництві



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За вчинені дії змовникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Начальник районного відділу поліції та начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП вимагали хабарі за непритягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності

Начальник одного з районних відділів поліції ГУ Нацполіції у Сумській області та начальник сектору реагування патрульної поліції були викриті на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

«Начальник районного відділу поліції та начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП вдавалися до вимагання та отримання хабарів з осіб за непритягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що за матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції Головним слідчим управлінням НП, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, було розпочато кримінальне провадження за ст.28, ч.3 ст. 368 КК України.

Начальника райвідділу затримали на передачі чергового хабара - 5 тисяч гривень - начальникові сектору реагування патрульної поліції. Проведено обшуки за місцем мешкання, у службових кабінетах та автівках викритих хабарників.

На підставі ст. 208 КПК України затримано начальника районного відділу поліції, начальника сектору реагування патрульної поліції та одного зі співробітників підрозділу. Їм оголошено підозру, готується обрання запобіжного заходу.

За вчинені дії змовникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, співробітники Головного управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України викрили на отриманні хабаря прокурора Сумської місцевої прокуратури.