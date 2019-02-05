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    У Сумах на хабарі у $3,5 тисячі СБУ викрила прокурора

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    У Сумах на хабарі у $3,5 тисячі СБУ викрила прокурора
    Фото: ssu.gov.ua

    У таку суму силовик оцінив укладання з обвинуваченим угоди про визнання провини та призначення покарання не повʼязаного з позбавленням волі

    Співробітники Головного управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України викрили на отриманні хабара прокурора Сумської місцевої прокуратури. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець за посередництва адвоката вимагав та одержав від фігуранта кримінального провадження за фактом розтрати чужого майна та службової недбалості $3,5 тисячі. У таку суму прокурор оцінив укладання з обвинуваченим угоди про визнання провини та призначення покарання не повʼязаного з позбавленням волі.

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    Правоохоронці затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в обласному центрі після отримання заключної суми неправомірної вигоди.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

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