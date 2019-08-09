Посадовця філії «Укрзалізниці» підозрюють у розтраті 1,2 млн грн



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Держпідприємство відвантажило ТОВ 19 тисяч 765 тонн щебеню, який залізницею експортували до Росії

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру колишньому директору Трудівського кар’єроуправління державного підприємства «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (нині - виробничий підрозділ Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»).

Слідство вважає посадовця причетним до розтрати державного майна в особливо великих розмірах, заявили 9 серпня у пресслужбі НАБУ.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Як з’ясувало слідство, наприкінці 2013 — початку 2014 року директор Трудівського кар’єроуправління ДП «УПП ДАЗТУ», зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою з керівником приватного товариства, зареєстрованого у Донецьку, створив видимість законних підстав реалізації щебеневої продукції на адресу приватної компанії шляхом оформлення договору поставки.

У подальшому держпідприємство відвантажило ТОВ 19 тисяч 765 тонн щебеню, який залізницею експортували до Російської Федерації.

«Однак жодних бухгалтерських документів на підтвердження зазначених правовідносин з держпідприємством складено не було та відповідних розрахунків не проведено. Згідно з висновками судово-економічних експертиз, такими діями інтересам держпідприємства завдано 1,2 млн грн збитків», - заявили в НАБУ.

Зазначається, що підслідність вказаного кримінального правопорушення за Національним бюро генеральний прокурор визначив у серпні 2018 року. Відтоді НАБУ та САП здійснюють досудове розслідування у супроводі Управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.