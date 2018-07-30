Посадовець столичної митниці хотів за хабар уникнути відповідальності за корупцію



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Хабар, якого митник пропонував поліцейському

Митник запропонував поліцейським 5 тисяч гривень за те, аби вони не складали адмінпротокол за корупційне правопорушення

Окрім адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, начальнику одного з відділів Київської митниці загрожує ще і кримінальна за хабарництво. П’ять тисяч гривень неправомірної вигоди запропонував посадовець працівникам обласного управління захисту економіки Нацполіції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Так, працівниками сектору протидії корупції управління захисту економіки в Київській області Нацполіції було викрито факт порушення посадовою особою митниці норм Закону України «Про запобігання корупції».

За вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, на начальника одного з відділів Київської митниці чекала відповідальність, передбачена ч.4 ст. 172-6 КупАП.

Аби уникнути відповідальності, правопорушник звернувся до співробітників УЗЕ в Київській області. Він запропонував поліцейським п’ять тисяч гривень за те, аби вони не складали адмінпротокол та не направляли зібрані матеріали до суду.

Про дану подію одразу було повідомлено керівництво Департаменту захисту економіки Нацполіції. Реакція на пропозицію була миттєва. Сьогодні, 27 липня, начальника відділу Київської митниці було затримано під час спроби підкупу поліцейського.

Заходи із затримання проводили працівники УЗЕ спільно з працівниками військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону, Департаменту внутрішньої безпеки НП України в Київській області та слідчим управлінням поліції в Київській області.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України.