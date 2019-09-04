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    Посаду головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу розділять до кінця 2020 року

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    Суть реформи Міноборони полягатиме у чіткому поділі повноважень - Посаду головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу розділять до кінця 2020 року
    Суть реформи Міноборони полягатиме у чіткому поділі повноважень

    Головнокомандувач ЗСУ підпорядковуватиметься міністрові оборони

    Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил України до кінця 2020 року поділять повноваження

    Про це повідомив перший заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-полковник Ігор Колесник, повідомляє Армія.Inform.

    «За принципами країн НАТО оборонне відомство як орган центральної влади має здійснювати демократичний цивільний контроль над Збройними силами, ресурсне забезпечення армії, а також визначати оборонну політику, а Генеральний штаб - реалізовувати її», - сказав Колесник.

    Суть реформи полягатиме у чіткому поділі повноважень між органами військового управління, які займаються розвитком, підготовкою і забезпеченням Збройних сил, та тими, які здійснюють застосування військ, пояснив генерал-полковник.

    Розмежування посад головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу відбудеться до кінця 2019 року з одночасним переходом Генштабу, штабів видів ЗСУ та оперативного рівня на J-структуру (структуру штабів армій країн НАТО).

    Поза тим, планується, що головнокомандувач підпорядковуватиметься міністрові оборони.

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