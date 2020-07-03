Посилення карантину. На Закарпатті заборонили весілля, концерти та поминки



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Стабільно напружена ситуація. У Закарпатській області посилили карантин

Час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності обмежена до 22 годин

У Закарпатській області з суботи, 4 липня, заборонено функціонування установ для проведення весіль, поминальних обідів й концертів, обмежують богослужіння у храмах через ситуацію з Covid-19.

Відповідне рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Закарпатської ОДА.

Із 4 липня в області обмежать час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності до 22.00, заборонено функціонування установ, які здають в оренду для проведення масових заходів.



Також обмежують проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитовних будинків, інших культових спорудах. Богослужіння дозволено проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням усіх вимог протиепідемічних заходів.

Разом з тим, у зв'язку з подальшим погіршенням епідситуації, тимчасово забороняється робота речових ринків на території Міжгірського району.

У відомстві заявили, що карантин посилюють через «стабільно напружену ситуацію з розповсюдження Covid-19».

Нагадаємо, що станом на п'ятницю, 3 липня в Закарпатській області підтвердили 3126 випадків коронавірусу.

Погіршення епідемситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення кількості госпіталізованих хворих. Реанімаційні відділення в лікарнях першої хвилі переповнені.

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212. Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.