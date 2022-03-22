Росія може віддати Китаю частину Сибіру під спільні агропідприємства

Кремлю пропонують поділитися сибірською землею із Китаєм, аби той нагодував росіян, на яких очікує немируний брак продуктів

Російська влада може врятувати країну від голоду, фактично віддавши Китаю частину території Сибіру під спільні агропромислові підприємства

Експерти уже пропонують Кремлю здати частину території Росії китайським сільськогосподарським підприємствам. Про це в інтерв’ю МК заявив керівник Школи сходознавства Національного дослідницького університету (НДУ) «Вища школа економіки» Олексій Маслов.

За словами Маслова, Росія може вирішити проблему дефіциту продовольства, спровоковану війною проти України, за допомогою Китаю.

Очільник Школи сходознавства зазначив, що у Китаї дуже розвинутим є сектор фермерських господарств. Тоді як російський агропромисловий комплекс страждає від недозавантаження. Тому Маслов пропонує російській владі вийти із складної ситуації (яку журналіст МК назвав «браком продовольства») шляхом створення спільних російсько-китайських агропідприємств.

Олексій Маслов зазначив, що йдеться про територію в азійській частині Росії – зокрема, у Алтайському краї та Іркутській області, які є одними із ключових у виробництві зерна та м’яса.

«Виробництво спільних фермерських господарств виглядає дуже перспективним напрямом: частина продукції йде до Китаю, частина – реалізується на російському ринку», – упевнений керівник Школи сходознавства.

Також Росія і Китай можуть спільно виготовляти електроніку та побутову техніку. За словами Маслова, Росія може прихистити на своїй території китайські компанії, які витурили із території Сполучених Штатів – Huaway, Lenovo чи ZTI. «Я думаю, що вони могли б налагодити своє виробництво на території Росії, і це дасть нам суцільну вигоду. Плюс, Китай створює власні мікропроцесори, і, враховуючи наші складнощі з Intel, AMD та вітчизняним «Ельбрусом», Росія могла б поєднатися з ним і спільно виробляти процесори на своїй території», – упевнений експерт.

Нагадаємо, ООН у своїй реакції на російсько-українську війну застерігає, що продовження агресивних дій Росії може спричинити глобальний голод.

Разом з тим, усе частіше з’являються свідчення того, що російські окупанти, обстрілюючи мирних жителів, прицільно б'ють по сільськогосподарській техніці.