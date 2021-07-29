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    Посла Молдови у Росії звинувачують у сексуальних домаганнях

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    У коментарі молдовським журналістам&nbsp;Головатюк&nbsp;заперечив звинувачення - Посла Молдови у Росії звинувачують у сексуальних домаганнях
    У коментарі молдовським журналістам Головатюк заперечив звинувачення

    За повідомленням молдовського видання, випадок стався в резиденції Головатюка

    Колишнього депутата PSRM та посла Республіки Молдова в Російській Федерації Володимира Головатюка звинувачують у сексуальних домаганнях до працівниці дипломатичного представництва, – повідомляє «Главком» із посиланням на Deschide.md.

    За повідомленням молдовського видання, випадок стався в резиденції Головатюка. Співробітниці вдалося втекти. Після цього Головатюка викликали у Кишинів.

    У коментарі молдовським журналістам він заперечив звинувачення й заявив, що перебуває в запланованій відпустці, яка мала відбутися ще в липні, та була відкладена через голосування громадян Молдови на дострокових парламентських виборах.

    Водночас, у зовнішньополітичному відомстві журналістам повідомили, що після того, як вивчать усі деталі справи, оприлюднять реакцію.

    Нагадаємо, губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо постане перед судом у справі про сексуальні домагання. Проти Куомо подали заяву дві його колишні радниці – Шарлотта Беннет і Ліндсі Бойлан.

    Беннет заявила, що Куомо чіплявся до неї, ставлячи їй запитання про сексуальне життя і повідомивши, що він готовий зустрічатися з молодими дівчатами.

    Бойлан звинувачує Куомо в домаганнях, що виявилися в формі «небажаного поцілунку».

    Теги: Росія Молдова посол
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    Посла Молдови у Росії звинувачують у сексуальних домаганнях