Посла Молдови у Росії звинувачують у сексуальних домаганнях

За повідомленням молдовського видання, випадок стався в резиденції Головатюка

Колишнього депутата PSRM та посла Республіки Молдова в Російській Федерації Володимира Головатюка звинувачують у сексуальних домаганнях до працівниці дипломатичного представництва, – повідомляє «Главком» із посиланням на Deschide.md.

За повідомленням молдовського видання, випадок стався в резиденції Головатюка. Співробітниці вдалося втекти. Після цього Головатюка викликали у Кишинів.

У коментарі молдовським журналістам він заперечив звинувачення й заявив, що перебуває в запланованій відпустці, яка мала відбутися ще в липні, та була відкладена через голосування громадян Молдови на дострокових парламентських виборах.

Водночас, у зовнішньополітичному відомстві журналістам повідомили, що після того, як вивчать усі деталі справи, оприлюднять реакцію.

Нагадаємо, губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо постане перед судом у справі про сексуальні домагання. Проти Куомо подали заяву дві його колишні радниці – Шарлотта Беннет і Ліндсі Бойлан.

Беннет заявила, що Куомо чіплявся до неї, ставлячи їй запитання про сексуальне життя і повідомивши, що він готовий зустрічатися з молодими дівчатами.

Бойлан звинувачує Куомо в домаганнях, що виявилися в формі «небажаного поцілунку».