«Засовував руки під одяг». Військова розповіла про сексуальні домагання в армії

Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Справу розслідують у поліції. Два роки тому розголосу набув інший сексуальний скандал, але справа військової Валерії Сікал так і не дійшла до суду...

Ольга за 25 років дослужилася до звання підполковника. Нині 43-річна військова керує відділом фінансового забезпечення в Чернігівському військовому комісаріаті.

Ольга хотіла і далі спокійно виконувати свої обов'язки. Втім, терпіти сексуальні домагання, які тривали роками, вже не могла.

Джерело: Deutsche Welle