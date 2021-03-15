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    «Засовував руки під одяг». Військова розповіла про сексуальні домагання в армії

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    43-річна&nbsp;Ольга Деркач керує відділом фінансового забезпечення в Чернігівському військовому комісаріат - «Засовував руки під одяг». Військова розповіла про сексуальні домагання в армії
    43-річна Ольга Деркач керує відділом фінансового забезпечення в Чернігівському військовому комісаріат

    Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ

    Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Справу розслідують у поліції. Два роки тому розголосу набув інший сексуальний скандал, але справа військової Валерії Сікал так і не дійшла до суду...

    Ольга за 25 років дослужилася до звання підполковника. Нині 43-річна військова керує відділом фінансового забезпечення в Чернігівському військовому комісаріаті.

    Ольга хотіла і далі спокійно виконувати свої обов'язки. Втім, терпіти сексуальні домагання, які тривали роками, вже не могла.

    Джерело: Deutsche Welle

    Теги: ЗСУ армія скандал жінка
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