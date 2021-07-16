Губернатор штату Нью-Йорк постане перед судом у справі про домагання

Проти Куомо подали заяву дві його колишніх радниць

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо постане перед судом у справі про сексуальні домагання, повідомляє CNN.

Після численних звинувачень в сексуальних домаганнях на адресу губернатора на початку цього року, генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс оголосила про початок розслідування, за результатами якого буде опублікований звіт.

Проти Куомо подали заяву дві його колишніх радниць - Шарлотта Беннет і Ліндсі Бойлан.

Беннет заявила, що Куомо приставав до неї, задаючи їй питання про сексуальне життя і повідомивши, що він готовий зустрічатися з молодими дівчатами.

Бойлан звинувачує Куомо в домаганнях, що виявилися в формі «небажаного поцілунку».

Сам губернатор Нью-Йорка відзначає, що шкодує про деякі свої висловлювання, проте заперечує, що «коли-небудь здійснював фізичний контакт» без згоди іншої людини.

Раніше Куомо в шостий раз звинуватили в сексуальних домаганнях. У зв'язку з цим республіканці в асамблеї Нью-Йорка підготували резолюцію про імпічмент губернатору.

Після цього стало відомо, що законодавці штату Нью-Йорк почали розслідування у справі про імпічмент Куомо.

До початку березня три жінки розповіли про випадки сексуальних домагань з боку Куомо.Вони працювали в адміністрації губернатора. Шарлотта Беннетт розповіла, що той залицявся до неї навесні минулого року, коли вони були наодинці в офісі. За її словами, тоді вона була наодинці з губернатором в офісі. Він розпитував дівчину про особисте життя і в якийсь момент поцікавився, «чи була вона коли-небудь з чоловіком старшого віку».

Ендрю Куомо – американський політичний діяч, 56-й і нині діючий губернатор штату Нью-Йорк. Раніше займав пост міністра житлового будівництва і міського розвитку США, потім – генерального прокурора Нью-Йорка. Є членом Демократичної партії.