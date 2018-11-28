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    Посла Росії в Естонії викликали через агресію на Азові

    • Розсилка
    Посла Росії в Естонії викликали через агресію на Азові

    Естонія закликала Росію негайно звільнити українські кораблі і членів їх команд

    Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Росії в Естонії Олександра Петрова через російську атаку на українські кораблі.

    Про це повідомляє Postimees.

    Зазначається, що Естонія закликала Росію негайно звільнити кораблі і членів їх команд.

    У міністерстві заявили, що РФ повинна гарантувати свободу навігації суднам України та іншим країнам в Керченській протоці і Азовському морі у відповідності з міжнародним правом.

    «Це навмисна ескалація напруги, грубе порушення міжнародного права і агресія проти суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії», - підкреслив глава МЗС Естонії Свен Міксер.

    У міністерстві зазначили, що Естонія не визнає незаконну анексію Криму та висловлює підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

    Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.

    Джерело: РБК-Україна

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