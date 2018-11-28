Посла Росії в Естонії викликали через агресію на Азові



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Естонія закликала Росію негайно звільнити українські кораблі і членів їх команд

Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Росії в Естонії Олександра Петрова через російську атаку на українські кораблі.

Про це повідомляє Postimees.

Зазначається, що Естонія закликала Росію негайно звільнити кораблі і членів їх команд.

У міністерстві заявили, що РФ повинна гарантувати свободу навігації суднам України та іншим країнам в Керченській протоці і Азовському морі у відповідності з міжнародним правом.

«Це навмисна ескалація напруги, грубе порушення міжнародного права і агресія проти суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії», - підкреслив глава МЗС Естонії Свен Міксер.

У міністерстві зазначили, що Естонія не визнає незаконну анексію Криму та висловлює підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.

Джерело: РБК-Україна