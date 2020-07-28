Посол прокоментував «неадекватний» карантин для українців, які прибувають у Польщу



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Андрій Дещиця: « Слід розуміти, що для Польщі дуже важливо зберегти відносну епідеміологічну стабільність...»

Поляків, які повертаються з України, не ізолюють. А от українці мусять карантинити на 14 днів

Питання про жорсткий карантин для українців та поляків постійно піднімається перед польськими високопосадовцями. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів Повноважний посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця. Також дипломат визнав, що вживати таких заходів поляків поточна епідеміологічна ситуація в Україні та відповідальність перед іншими країнами ЄС змушують.

«Ми звертаємо увагу на ситуацію, коли, наприклад, громадяни Польщі, які їздять в Україну, бо мають родинні зв’язки з українцями, повертаючись до Польщі, не проходять карантин, а українці, які приїжджають разом з ними, зобов’язані це робити. Це питання я піднімав під час розмов з міністром закордонних справ Яцеком Чапутовичем, міністром сільського господарства Кшиштофом Ардановським, державним секретарем міністерства охорони здоров’я Вальдемаром Краскою, керівництвом Прикордонної служби. Є розуміння неадекватності ситуації. Але слід також розуміти, що для Польщі дуже важливо зберегти відносну епідеміологічну стабільність», – коментує Андрій Дещиця.

Посол розповідає, що є два фактори, через які важко переконати польських посадовців змінити свій підхід: рівень захворюваності в Україні є вищим, ніж у Польщі, що збільшує ризики у разі скасування обмежень для громадян України; Польща є країною ЄС та змушена враховувати позицію спільноти, як і обов’язок солідарної відповідальності перед іншими країнами Союзу.

Раніше стало відомо, що Польща у першому півріччі цього року видала громадянам України 270 360 віз - це на 44,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (484 377).

Як вже зазначалось, Польща оплачує тестування українців, які прибувають на роботу до цієї країни.

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