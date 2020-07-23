Український дипломат став віце-головою Економічної та соціальної ради ООН



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Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

ЕКОСОР відповідає за координацію економічної та соціальної політики ООН, до складу якої входять 54 держави

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця був обраний Віце-головою Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР) на період 2020-2021 років. Про це повідомляється на сторінці Постійного представництва України при ООН у Facebook.

«На фоні поширення пандемії Covid-19 моїм основним пріоритетом на посаді віце-голови стане активізація оперативної діяльності ЕКОСОР з метою надання підтримки постраждалим країнам. Мова йде як про реалізацію проектів, спрямованих на боротьбу із новим коронавірусом, так й про пост-кризове економічне відновлення», — зазначив Сергій Кислиця.

Дипломат також поінформував, що на проектну діяльність ООН щороку спрямовується близько 30 млрд доларів. «Лише Програма розвитку ООН, яка працює в понад 150 країнах, оперує річним бюджетом у 5,8 млрд доларів. За минулий та поточний роки ПРООН реалізувала проектів в Україні на суму понад 300 млн доларів», — додав постпред.

Зазначається, що у складі бюро ЕКОСОР, європейський регіон в якому, окрім України, представлятиме Швейцарія, а головуватиме Пакистан, українська сторона також приділятиме особливу увагу просуванню гендерної рівності, зміцненню ролі жінок, посиленню соціального захисту найбільш вразливих категорій осіб, підвищенню енергетичної ефективності, вдосконаленню гуманітарного реагування та впровадженню сучасних технологій.

ЕКОСОР — один із статутних органів ООН, який відповідає за координацію економічної та соціальної політики ООН. До її складу входять 54 держави, в т.ч. наразі Україна.