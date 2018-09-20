Президент підписав закон про збільшення складу ЦВК

Президент підписав закон про збільшення складу ЦВКдокумент
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Оновлення складу ЦВК нардепи розглянуть на вечірньому засіданні о 16:00
Президент Петро Порошенко 19 вересня підписав закон №9090 про збільшення складу ЦВК із 15 до 17 членів.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
«Повернуто з підписом від президента», - вказано на сторінці закону.
Також, як повідомляють ЗМІ, відповідний закон 20 вересня опублікований в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України», а отже він набув чинності.
У Twitter Верховної Ради повідомляється, що оновлення складу ЦВК розглянуть на вечірньому засіданні 20 вересня о 16:00.
Сьогодні у #Рада8 о 16.00 на вечірньому пленарному засіданні, за порядком денним, - оновлення складу #ЦВК— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 20 вересня 2018 р.
https://t.co/Wthn2zvOGo#ЗП9090 pic.twitter.com/snoaNSPMuI
У вівторок, 18 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні за основу і в цілому законопроект №9090 «Про внесення змін до статті 6 закону «Про Центральну виборчу комісію». Закон передбачає, що кількість членів Центрвиборчкому збільшується з 15 до 17.
19 вересня Парубій підписав закон про ЦВК.
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