Президент підписав закон про збільшення складу ЦВК документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко підписав закон №9090

Оновлення складу ЦВК нардепи розглянуть на вечірньому засіданні о 16:00

Президент Петро Порошенко 19 вересня підписав закон №9090 про збільшення складу ЦВК із 15 до 17 членів.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

«Повернуто з підписом від президента», - вказано на сторінці закону.

Також, як повідомляють ЗМІ, відповідний закон 20 вересня опублікований в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України», а отже він набув чинності.

У Twitter Верховної Ради повідомляється, що оновлення складу ЦВК розглянуть на вечірньому засіданні 20 вересня о 16:00.

У вівторок, 18 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні за основу і в цілому законопроект №9090 «Про внесення змін до статті 6 закону «Про Центральну виборчу комісію». Закон передбачає, що кількість членів Центрвиборчкому збільшується з 15 до 17.

19 вересня Парубій підписав закон про ЦВК.