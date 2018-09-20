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    Політика

    Президент підписав закон про збільшення складу ЦВК

    документ
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    Петро Порошенко підписав закон №9090 - Президент підписав закон про збільшення складу ЦВК
    Петро Порошенко підписав закон №9090

    Оновлення складу ЦВК нардепи розглянуть на вечірньому засіданні о 16:00

    Президент Петро Порошенко 19 вересня підписав закон №9090 про збільшення складу ЦВК із 15 до 17 членів.

    Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

    «Повернуто з підписом від президента», - вказано на сторінці закону.

    Також, як повідомляють ЗМІ, відповідний закон 20 вересня опублікований в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України», а отже він набув чинності.

    У Twitter Верховної Ради повідомляється, що оновлення складу ЦВК розглянуть на вечірньому засіданні 20 вересня о 16:00.

    У вівторок, 18 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні за основу і в цілому законопроект №9090 «Про внесення змін до статті 6 закону «Про Центральну виборчу комісію». Закон передбачає, що кількість членів Центрвиборчкому збільшується з 15 до 17.

    19 вересня Парубій підписав закон про ЦВК

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