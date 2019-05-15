Посли G7 закликали Порошенка плавно передати владу Зеленському



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Петро Порошенко подякував за підтримку України з боку G7 та ЄС упродовж п’яти останніх років

Посли G7 сьогодні зустрілися з президентом Порошенком, аби обговорити прогрес, здійснений у сфері реформ

Посли країн «Групи семи» G7 (США, Канади, Великобританії, Франції, Італії, Німеччини та Японії) закликали чинного президента України Петра Порошенка плавно передати владу переможцю виборів Володимиру Зеленському.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці Групи підтримки України послів G7.

«Посли G7 сьогодні зустрілися з президентом Порошенком, аби обговорити прогрес, здійснений у сфері реформ за його президентства. Вони привітали досягнення президента Порошенка і обмінялися з ним думками щодо поступу, який мусить бути забезпечений у подальшому. Посли G7 закликали до плавної передачі влади, що дозволить Україні продовжити обраний нею шлях реформ», – йдеться у повідомленні.

Раніше в Адміністрації президента повідомили, що Петро Порошенко провів 15 травня зустріч з послами країн «Групи семи» та Європейського союзу і закликав ці країни посилювати підтримку України у забезпеченні реформ та щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

«Звертаюсь до вас з проханням продовжити підтримку України, особливо враховуючи ситуацію з безпекою. Продовжити підтримку нашої країни на шляху реформ. Це є надзвичайно важливим», – сказав Петро Порошенко.