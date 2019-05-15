Посли країн Великої сімки подякували Порошенку за реформи в Україні



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Петро Порошенко закликав послів країн Великої сімки та ЄС продовжити підтримку України Фото: Адміністрація президента

«Ви змінили країну за останні п’ять років», - заявив глава Представництва ЄС в Україні

Посли країн G7 висловили подяку президенту України Петру Порошенку за проведені реформи в Україні. Про це йшлося під час зустрічі Петра Порошенка з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу.

Президент України подякував за потужну підтримку нашої держави з боку Великої сімки та ЄС протягом п’яти останніх років та закликав продовжувати та посилювати цю підтримку у забезпеченні реформ та у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності Української держави.

Петро Порошенко також закликав продовжувати вірити в її успішне майбутнє На зустрічі особливу увагу було приділено питанню продовження санкційної політики проти Росії, а також консолідації міжнародних зусиль для звільнення українських заручників і моряків, які незаконно утримуються РФ.

«Я звертаюсь до вас з проханням продовжити підтримку України, особливо враховуючи ситуацію з безпекою. Продовжити підтримку нашої країни на шляху реформ. Це є надзвичайно важливим», - сказав президент.

Петро Порошенко подякував послам «за сильну позицію дотримання принципу «нічого про Україну без України».

Посли відзначили високий рівень організації президентських виборів та його демократичний і конкурентний характер. Вони також особливо відзначили важливість позиції чинного президента в цьому процесі.

«Ми згадуємо багато успішних і важливих реформ, які були зроблені за вашого лідерства. Особливо це стосується реформування банківського сектору. І як приклад я особливо хочу відзначити успішну націоналізацію «Приватбанку», - наголосила посол Франції Ізабель Дюмон від імені послів Великої сімки.

Серед інших успішних реформ вона відзначила децентралізацію, реформування судової системи, боротьбу з корупцією, запровадження верховенства права та реформи в енергетичному секторі.

У свою чергу, глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі зазначив: «Ви змінили країну за останні п’ять років. В цьому немає ніяких сумнівів. Це беззаперечний факт. Україна сьогодення немає нічого спільного з Україною 2014 року. І ми усі розуміємо ваш особистий внесок в цьому прагненні. Ви наблизили Україну до Європейського Союзу».