Посли країн ЄС в Китаї відмовилися від поїздки в Сінцзян-Уйгурію



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Місто Кашгар, Уйгурія

Європейці щонайменше два рази відвідували автономний район цього року

Глави дипломатичних представництв країн ЄС в КНР фактично відхилили пропозицію китайського уряду відвідати Сінцзян-Уйгурійський автономний район, де офіційний Пекін проводить масові арешти і тримає в таборах місцеве мусульманське уйгурське населення. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідне запрошення щодо візиту було надіслане 21 березня, а сам візит за задумом китайської влади мав відбутися 27-29 березня. За словами послів країн ЄС відповідна поїздка вимагає дуже ретельної підготовки для того, щоб наповнити турне практичним змістом. При цьому європейські дипломати позитивно оцінили сам факт запрошення від влади КНР.

Речник МЗС КНР Генг Шуанг заявив в понеділок про те, що Пекін і далі проводить консультації із європейськими дипломатами щодо можливості ознайомчої поїздки до Сінцзян-Уйгурії. За його словами попередні поїздки були успішними, оскільки показали іноземцям реальний стан справ в автономному районі, в тому числі стан уйгурської меншини.

Європейці щонайменше два рази цього року відвідували автономний район на заході країни. Зі свого боку представник уряду США на умовах анонімності розкритикував подібні поїздки до Сінцзян-Уйгурії як приклад відрепетируваної пропаганди, яка вводить в оману.