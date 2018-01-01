Посол Ірану в ООН: Управління протестами в Ірані здійснювалося з-за кордону

У результаті зіткнень протестувальників із силами безпеки в Ірані загинуло щонайменше 23 людини

Уряд Ірану має «вагомі докази», що управління чинними протестами у країні «чітко здійснювалося з-за кордону». Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив посол Ірану у цій міжнародній організації Голамалі Хошро, повідомляє Reuters. Він також додав, що США зловжили своїми повноваженнями постійного члена Радбезу,



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За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів

У результаті зіткнень протестувальників із силами безпеки в Ірані загинуло щонайменше 23 людини

Уряд Ірану має «вагомі докази», що управління чинними протестами у країні «чітко здійснювалося з-за кордону».

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив посол Ірану у цій міжнародній організації Голамалі Хошро, повідомляє Reuters.

Він також додав, що США зловжили своїми повноваженнями постійного члена Радбезу, скликавши зустріч для обговорення іранських протестів.

«Дуже прикро, що, незважаючи на опір частини членів, ця Рада дозволила чинній адміністрації США зловжити собою, організувавши зустріч стосовно події, що не входить до її мандату», - сказав Хошро.

Кількість загиблих у результаті зіткнень протестувальників із силами безпеки в Ірані збільшилася до щонайменше 23 осіб.

За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів, проте неофіційні джерела повідомляють, що число затриманих у рази більше.

Заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у «неприязні до Бога», за що їм може загрожувати страта.

Нагадаємо, 28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах, що на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. В цей же день, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах пройшли провладні мітинги.

Протягом трьох днів акцій десятки людей заарештували.