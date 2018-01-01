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    Посол ЄС: Антикорупційний суд в Україні необхідно створити до виборів

    Мінгареллі вважає, що Україна повинна визначити «червону лінію» щодо боротьби з корупцією
    Посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україна повинна створити Антикорупційний суд до президентських виборів. Про це він сказав 5 лютого на неформальній «вечірці єврооптимістів», повідомляє Liga.net. За словами Мінгареллі, Україна повинна визначити «червону лінію» щодо боротьби з
    • Сьогодні, 05:58
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    Посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі
    Фото: Главком
    Посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі

    Мінгареллі вважає, що Україна повинна визначити «червону лінію» щодо боротьби з корупцією

    Посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україна повинна створити Антикорупційний суд до президентських виборів.

    Про це він сказав 5 лютого на неформальній «вечірці єврооптимістів», повідомляє Liga.net.

    За словами Мінгареллі, Україна повинна визначити «червону лінію» щодо боротьби з корупцією. Корупція є в багатьох країнах, але скрізь є «червона лінія», додав посол ЄС.

    «Україні потрібно вибудувати таку лінію - створити Антикорупційний суд до виборів і почати впровадження реформи приватизації та інші», - резюмував Мінгареллі.

    Як відомо, наступні вибори президента України відбудуться навесні 2019 року.

    Нагадаємо, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна повинна йти вперед у питанні створення Антикорупційного суду.

    Раніше повідомлялося, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив про роботу з удосконалення законопроекту про Антикорупційний суд.

    У січні Мінгареллі наголосив, що Антикорупційний суд в Україні необхідно створити терміново.

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