Посол Німеччини: У наступні 5-8 років «Північний потік-2» для України не буде великою проблемою

За словами Фельдгузен, у довгострокових планах Німеччини – взагалі відмовитись від газу

У Німеччині точиться велика дискусія щодо «Північного потоку-2», проте насамперед це приватний і економічний проєкт, який для України не стане великою проблемою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Фельдгузен прокоментувала те, що рішення Німеччини про добудову «Північного потоку-2» в Україні розцінюється як «зрада».

«Канцлерка Меркель сама визнала, що в цьому проєкті існує певна політична складова. Хоча це є приватний і економічний проєкт насамперед. Зараз склалася така ситуація, що Німеччина, та і Європа загалом, потребують більше газу, оскільки ми позбавляємося вугільної та атомної енергетики. Будуть набагато меншими поставки газу з Норвегії. Наші підприємці вирішили, що Німеччині економічно вигідно мати ще один газопровід. Тобто, тут мотивація зрозуміла», – сказала вона.

Фельдгузен нагадала, що Німеччина дуже допомогла Україні у 2019 році з підписанням нової угоди з «Газпромом» (яка передбачала збільшення об’ємів транзиту газу через територію України, – «Главком»). «Тому я би сказала, що в наступні п’ять-вісім років існування «Північного потоку-2» для України не буде дуже великою проблемою», – наголосила пані посол.

За її словами, історія з «Північним потоком-2» не впливатиме восени на перебіг парламентської виборчої кампанії в самій Німеччині.

«Зовнішня політика ніколи не грає великої ролі в наших передвиборчих кампаніях. На тему «Північного потоку-2» «зелені» багато висловлювалися й раніше (Партія Союз 90/Зелені, яка претендує на лідерські позиції на нових федеральних виборах, а її лідер – Анналена Бербок може претендувати на посаду канцлера – «Главком»). Але це не є вирішальним фактором для німців на виборах», – сказала вона.

За словами Фельдгузен, у довгострокових планах Німеччини – взагалі відмовитись від газу й повністю перейти на «зелену» енергетику.

«Ми вже на цьому шляху. Тут, до речі, ми дуже зацікавлені попрацювати з Україною у сфері водню. Україна – одна з трьох країн-пілотів для Німеччини, яка налагодила виробництво водню з відновлених джерел енергії. Думаю, над цим потрібно працювати й далі. Тому я дуже чекаю на першу зустріч із вашим новим міністром енергетики, аби про це поговорити», – повідомила Фельдгузен.

Нагадаємо, 26 квітня найбільша фракція Європейського парламенту – Європейська народна партія – запропонувала відключити Росію від SWIFT та зупинити «Північний потік-2».

Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що завершення «Північного потоку-2» посилить агресію з боку Росії.

Віцепрем’єрка Стефанішина розказала, як українці відкрили очі Німеччині на «Північний потік-2».

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