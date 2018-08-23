Посол: Україна увійшла до трійки головних імпортерів малих видів американської летальної зброї



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Валерій Чалий

Чалий зауважив, що американці традиційно працюють з іншими країнами за прямими поставками озброєння

Посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що Україна за обсягами купівель малих видів летальних озброєнь є третьою для США.

«Минулого року (у США) перебувала делегація з міністерства оборони: міністр Степан Полторак приїжджав, представник «Укроборонпрому» також. Вперше відбулася виставка нашої зброї у Вашингтоні. Були підписані контракти структур «Укроборонпрому», зокрема найбільший в історії наших взаємовідносин комерційний контракт на купівлю снайперських систем на більше ніж $41 млн. За рік Україна за обсягами купівель такого виду озброєнь, малих видів летальних озброєнь, мабуть, третя для США», - зазначив Чалий.

Він зауважив, що американці традиційно працюють з іншими країнами за прямими поставками озброєння. «Зараз ми створюємо умови для такого співробітництва: в процесі підписання ще однієї угоди з Пентагоном про спрощення нашого військово-технічного співробітництва», - заявив посол.

Чалий додав, що Україна отримає від США два катери класу «Айленд», які підсилять спроможності в Чорноморському басейні.

«Якщо ми втілимо проект по катерах, якщо ми внесемо певні зміни до українського законодавства для можливості використання програми прямих продаж з боку США, тоді рухатимемося активніше. Американці багато що нам готові постачати безкоштовно. Але вони мають пояснити власним платникам податків і те, що ми у них купуємо також. Тому я пропонуватиму і президенту, і главі уряду таки бачити не тільки Францію з гелікоптерами (у травні Україна домовилася із Францією про купівлю 55 гвинтокрилів за 551 мільйон євро), а бачити і США. Якщо у нас ресурси обмежені, потрібно працювати із США щодо закупівлі озброєнь», - зазначив посол.