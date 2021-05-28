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    Посол України в Молдові: Історія з Чаусом направлена проти Санду

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    До викрадення Чауса&nbsp;причетні представники спецслужб України - Посол України в Молдові: Історія з Чаусом направлена проти Санду
    До викрадення Чауса причетні представники спецслужб України
    Фото з відкритих джерел

    Російська Федерація використовує історію з Чаусом для псування відносин між Україною та Молдовою

    Історія про викрадення судді-утікача Миколи Чауса у Кишиневі направлена проти президентки Маї Санду та використовується російською пресою для нагнітання настроїв. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко.

    «Якщо уважно слідкувати за повідомленнями проросійської преси, то історія з Чаусом направлена проти Санду. Іноді у мене складається враження, що ця історія виникла і розвивається тут в Молдові якраз саме тому, що почалася активна виборча кампанія. Якби не було історії із цим шановним паном – з'явилося б щось інше, що активно б використовувалося», – сказав Шевченко.

    Посол України вважає, що завжди знаходяться певні сили, які намагаються підвищувати градус тривоги та використовувати ситуацію у передвиборчий період.

    «Що стосується Чауса безпосередньо – я не маю власного коментаря. Але іноді з високо піднятими бровами читав те, що писалося у молдовській пресі. Посадовці України та Молдови обговорювали між собою це питання. Завдання дипломатичного відомства полягає у тому, щоб жодна третя країна, і в першу чергу Російська Федерація, не намагалася використати цю історію для псування відносини між Україною та Молдовою. І це, зокрема, моє завдання тут», – сказав Шевченко.

    Шевченко заявив, що останнього разу тема навколо судді Чауса піднімалася 17 квітня, коли виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Молдови Ауреліу Чокой відвідав Київ з нагоди тристоронньої зустрічі керівників МЗС Молдови, України та Грузії.

    Раніше стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса. В інтерв’ю «Главкому» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

    Як стало відомо журналістам-розслідувачам в Україні й Молдові, до викрадення Чауса причетні представники спецслужб України.

    Читайте також інтерв'ю: «Загроз у відносинах між країнами немає». Інтерв’ю посла України в Молдові Марка Шевченка
    Теги: МЗС Київ історія Молдова викрадення Микола Чаус
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    Посол України в Молдові: Історія з Чаусом направлена проти Санду