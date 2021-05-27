Депутати Молдови приїдуть у Київ, щоб розібратися, хто викрав Чауса

Молдовські депутати хочуть з’ясувати, наскільки колегам із Верховної Ради цікава доля українського громадянина і наскільки Київ володіє інформацією щодо цієї справи

До Києва найближчим часом планують приїхати депутати молдовського парламенту, які займаються розслідуванням справи про викрадення екссудді Миколи Чауса у Кишиневі на початку квітня. Про це розповів в ексклюзивному коментарі «Главкому» Васілє Нестасє, голова парламентської ТСК Молдови із встановлення обставин зникнення українського судді.

«Ми направили звернення сьогодні зранку до Верховної Ради, вчора – деяким представникам і сьогодні зранку. Ми давно погодили на нашій комісій, що ми хочемо активніше поспілкуватися із нашими колегами депутатами і зараз ми чекаємо відповідь. Поки ми її не отримали. Після цього ми на комісії вирішимо, хто саме поїде. Ми нічого не збираємося везти. Ми просто хочемо поспілкуватися з ними – що вони про це знають, що вони роблять у цьому напрямку. Це ж було викрадення українського громадянина, а не молдовського, тому, я думаю, що з української сторони має бути величезний інтерес, щоб знайти цю людину і взнати, хто викрав цю людину, і хто скоїв цей злочин», – сказав Нестасє.

Він додав, що у Києві молдовські депутати хочуть з’ясувати, наскільки колегам із Верховної Ради цікава доля українського громадянина і наскільки Київ володіє інформацію щодо цієї справи.

«Наші слідчі органи чітко заявили, що він зараз знаходиться в Україні й участь у цьому брали люди, які приїхали з України, а хто вони – чи представники країни, чи якась організована група – це треба уточнити. Тому, нам треба поспілкуватися. Це абсолютно нормальна ініціатива», – додав він.

За словами Нестасє, слідство у Молдові за фактом викрадення особи ще триває.

«Справа ще не закрита і я, думаю, що скоро слідство завершиться. Я думаю, що це мова про два-три тижні. У наших представників слідчих органів є вся інформація. У них нема інших слідів, крім цього», – додав він.

Нестасє також додав, що досі не мав розмови із представниками адміністрації президента Молдови. Тоді, як голова президентської адміністрації у Кишиневі Андрей Спину був запрошений на засідання комісії кілька тижнів тому.

«На наступному тижні ми вже визначились, що будемо зустрічатися із представниками адміністрації президента. Ми вже визначилися, що в нас буде зустріч з ними на нашій комісії», – сказав він.

Раніше стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса.

В інтерв’ю виданню «Главком» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

Як стало відомо журналістам-розслідувачам в Україні й Молдові, до викрадення Чауса причетні представники спецслужб України.

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