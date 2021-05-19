Чаус записав нове відео. Суддя-втікач готовий надати матеріали про своїх «викрадачів»

Микола Чаус втік з України в 2016 році, коли антикорупційні органи знайшли у нього у дворі закопані банки з великою сумою грошей

За словами Чауса, він готовий з'явитися в Україні і зі своїми адвокатами

Колишній український суддя Микола Чаус записав чергове відеозвернення. У ньому він заявив про готовність передати «своїм друзям» матеріали про «викрадення», яке начебто відбулося в 2016 році. Відео опубліковано на його Telegram-каналі.

За словами Чауса, він готовий з'явитися в Україні і зі своїми адвокатами «дати відповіді на всі питання».

«Упевнений ..., що люди причетні до мого викрадення в 2016 році боятися мого повернення і зроблять все, щоб я замовк. А знаючи їх можливості, в тому числі і фінансові, я переживаю за своє життя і життя моїх рідних. Тому я прийняв рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого його опублікування», - заявив Чаус.

Він звернувся до правоохоронних органів з проханням «поставитися з усією відповідальністю до даного матеріалу, незважаючи на посаду, статус і прізвище осіб зазначених в ньому».

Нагадаємо, суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус втік з України в 2016 році, коли антикорупційні органи знайшли у нього у дворі закопані банки з великою сумою грошей. Пізніше він з'явився в Молдові, де весь цей час намагався домогтися політичного притулку.

Напередодні Чаус, який раніше заявив, що його викрали впливові люди, заявив, що з ним все добре.

17 травня Чаус записав відеозвернення. Про своє місцезнаходження він не розповів, лише запевнив, що знаходиться в безпеці і не постраждав.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке належить посольству України.

Матеріали слідства підтвердили, що Чауса викрала група і вивезли його в автомобілі посольства України.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу через зникнення в Молдові Чауса.

Раніше українська агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.

Світлана Чаус – дружина українського екссудді Миколи Чауса – звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

Нагадаємо, Микола Чаус, якого НАБУ підозрює в отриманні хабара, переховувався в Молдові з 2016 року.

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