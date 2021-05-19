  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Чаус записав нове відео. Суддя-втікач готовий надати матеріали про своїх «викрадачів»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Микола&nbsp;Чаус втік з України в 2016 році, коли антикорупційні органи знайшли у нього у дворі закопані банки з великою сумою грошей - Чаус записав нове відео. Суддя-втікач готовий надати матеріали про своїх «викрадачів»
    Микола Чаус втік з України в 2016 році, коли антикорупційні органи знайшли у нього у дворі закопані банки з великою сумою грошей

    За словами Чауса, він готовий з'явитися в Україні і зі своїми адвокатами

    Колишній український суддя Микола Чаус записав чергове відеозвернення. У ньому він заявив про готовність передати «своїм друзям» матеріали про «викрадення», яке начебто відбулося в 2016 році. Відео опубліковано на його Telegram-каналі.

    За словами Чауса, він готовий з'явитися в Україні і зі своїми адвокатами «дати відповіді на всі питання».

    «Упевнений ..., що люди причетні до мого викрадення в 2016 році боятися мого повернення і зроблять все, щоб я замовк. А знаючи їх можливості, в тому числі і фінансові, я переживаю за своє життя і життя моїх рідних. Тому я прийняв рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого його опублікування», - заявив Чаус.

    Він звернувся до правоохоронних органів з проханням «поставитися з усією відповідальністю до даного матеріалу, незважаючи на посаду, статус і прізвище осіб зазначених в ньому».

    Нагадаємо, суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус втік з України в 2016 році, коли антикорупційні органи знайшли у нього у дворі закопані банки з великою сумою грошей. Пізніше він з'явився в Молдові, де весь цей час намагався домогтися політичного притулку.

    Напередодні Чаус, який раніше заявив, що його викрали впливові люди, заявив, що з ним все добре.

    17 травня Чаус записав відеозвернення. Про своє місцезнаходження він не розповів, лише запевнив, що знаходиться в безпеці і не постраждав.

    Нагадаємо, 3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке належить посольству України.

    Матеріали слідства підтвердили, що Чауса викрала група і вивезли його в автомобілі посольства України.

    Служба безпеки України порушила кримінальну справу через зникнення в Молдові Чауса.

    Раніше українська агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.

    Світлана Чаус – дружина українського екссудді Миколи Чауса – звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

    Нагадаємо, Микола Чаус, якого НАБУ підозрює в отриманні хабара, переховувався в Молдові з 2016 року.

    Читайте також:
    Теги: НАБУ Молдова викрадення суддя розслідування правосуддя Микола Чаус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чаус записав нове відео. Суддя-втікач готовий надати матеріали про своїх «викрадачів»