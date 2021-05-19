Викрадений суддя Чаус знову зробив заяву

Викрадений суддяя стверджує, що його ситуацією намагаються маніпулювати

Колишній український суддя Микола Чаус, який раніше заявив, що його викрали впливові люди, Заявив, що з ним все добре. Про це він написав в Telegram.

«Моя Рибка, окремо хочу звернутися до Тебе: ситуація в якій ми зараз – вимагає розуміння, спокою і терпіння, про що я багато разів говорив! Все обов'язково налагодиться! Утримайся від коментарів і необдуманих вчинків! Вже скоро – я, Ти, Вова, Антон і «Прінцюша» будемо знову разом !!!», – написав він.

Він також заявив, що його ситуацією намагаються маніпулювати.

17 травня стало відомо, що колишній український суддя Микола Чаус записав відеозвернення. Про своє місцезнаходження він не розповів, лише запевнив, що знаходиться в безпеці і не постраждав.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке належить посольству України.

Матеріали слідства підтвердили, що Чауса викрала група і вивезли його в автомобілі посольства України.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу через зникнення в Молдові Чауса.

Раніше українська агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.

Світлана Чаус – дружина українського екссудді Миколи Чауса – звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

Нагадаємо, Микола Чаус, якого НАБУ підозрює в отриманні хабара, переховувався в Молдові з 2016 року.

Читайте також: