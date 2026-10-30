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У РФ зафіксовано спалах мишачої лихоманки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У РФ зафіксовано спалах мишачої лихоманки
Туляремія (кроляча лихоманка, чумоподібна або мишача хвороба, мала чума) – гостра інфекційна хвороба тварин і людини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Симптомами захворювання є висока температура, болі в м’язах, попереку, животі та голові

У Росії зафіксували спалах мишачої лихоманки – до лікарів звернулися 1,5 тис. осіб із різних регіонів країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними видання, випадки зараження виявили в Нижньогородській області, Татарстані, Башкирії, Удмуртії та Саратовській області. Загалом такий діагноз поставили 1512 пацієнтам.

Спалах мишачої лихоманки припав на осінь – у цю пору року гризуни мігрують із полів ближче до людських осель у пошуках тепла. Медики пояснили, що заразитися хворобою можна під час прибирання листя на дачах і навіть у містах. Там можна виявити сліди життя мишей, наприклад їхню слину або кал. Лихоманка передається людині повітряно-крапельним або безпосередньо контактним шляхом.

Симптомами захворювання є висока температура, болі в м’язах, попереку, животі та голові. Крім того, з’являються дивні почервоніння на обличчі та у верхній частині тіла.

Туляремія (кроляча лихоманка, чумоподібна або мишача хвороба, мала чума) – гостра інфекційна хвороба тварин і людини. Джерелами інфекції є водяні щури, ондатри, зайці, всі види полівок і мишей. В природі зберігають та переносять збудник туляремії іксодові кліщі. Гризуни виділяють збудника з випорожненнями, сечею та забруднюють воду відкритих водойм і криниць, продукти харчування, зерно, сіно, солому, фураж. В організм людини збудник туляремії потрапляє через пошкоджену шкіру, слизові оболонки очей, травного та дихального трактів.

До слова, у Московській області госпіталізували п'ятьох людей через підозру на мавпячу віспу. Клінічних проявів хвороби в них немає, медики чекають на результати аналізів. 

Раніше Росспоживнагляд повідомив, що надіслав до Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) інформацію про ситуацію в Іркутській області у зв’язку з випадком пневмонії.

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Теги: росія росіяни здоров'я чума

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