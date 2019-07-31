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    Посольство США очікує правосуддя у справі Гандзюк

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    <span>Катерина Гандзюк померла у листопаді 2018 року, отримавши значні опіки під час нападу 31 липня</span> - Посольство США очікує правосуддя у справі Гандзюк
    Катерина Гандзюк померла у листопаді 2018 року, отримавши значні опіки під час нападу 31 липня

    31 липня – річниця трагічного нападу на активісту Катерину Гандзюк

    Посольство США в Україні в день річниці трагічного нападу на активістку Катерину Гандзюк заявило, що очікує правосуддя у цій справі.

    Про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

    «Сьогодні ми з сумом відзначаємо річницю нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, яка безстрашно боролася проти корупції за демократичну Україну. Ми солідарні з народом України, що вимагає правосуддя для Гандзюк та її родини», - заявили в посольстві.

    Як відомо, батько  вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк розповів, що він мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

    Нагадаємо, Генеральна прокуратура припинила розслідування провадження проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

     Читайте також: Вбивство так і не розкрите. Рік справі активістки Катерини Гандзюк 
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