Посольство США очікує правосуддя у справі Гандзюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Гандзюк померла у листопаді 2018 року, отримавши значні опіки під час нападу 31 липня

31 липня – річниця трагічного нападу на активісту Катерину Гандзюк

Посольство США в Україні в день річниці трагічного нападу на активістку Катерину Гандзюк заявило, що очікує правосуддя у цій справі.

Про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

«Сьогодні ми з сумом відзначаємо річницю нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, яка безстрашно боролася проти корупції за демократичну Україну. Ми солідарні з народом України, що вимагає правосуддя для Гандзюк та її родини», - заявили в посольстві.

Як відомо, батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк розповів, що він мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура припинила розслідування провадження проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.