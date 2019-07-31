Посольство США очікує правосуддя у справі Гандзюк
31 липня – річниця трагічного нападу на активісту Катерину Гандзюк
Посольство США в Україні в день річниці трагічного нападу на активістку Катерину Гандзюк заявило, що очікує правосуддя у цій справі.
Про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook.
«Сьогодні ми з сумом відзначаємо річницю нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, яка безстрашно боролася проти корупції за демократичну Україну. Ми солідарні з народом України, що вимагає правосуддя для Гандзюк та її родини», - заявили в посольстві.
Як відомо, батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк розповів, що він мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура припинила розслідування провадження проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.