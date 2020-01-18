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    У світі

    Трамп має намір зустрітися з президентом Іраку

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    Трамп має намір зустрітися з президентом Іраку

    Наразі тривають консультації з цього питання

    Президент Сполучених Штатів Америки не виключає можливість проведення зустрічі з главою Іраку Бархамом Салехом під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія). Про це повідомляє CBS.

    Як зазначається, наразі в адміністрації американського лідера відбуваються консультації стосовно всіх деталей зустрічі керівників двох держав. Зокрема, наразі у Білому дому оптимістично налаштовані на результат можливої майбутньої зустрічі між Трампом та Салехом.

    До слова, це може стати першою офіційною зустріччю Трампа з лідером Іраку після загострення ситуації через вбивство іранського генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані в Тегерані 2 січня.

    За попередньою інформацією, Всесвітній економічний форум повинен відбутися з 21 по 24 січня 2020 року в швейцарському місті Давосі.

    Нагадаємо, 31 грудня сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.

    ЗМІ повідомили, про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях, в організації яких президент США Дональд Трамп звинуватив Іран.

    Американського посла в Іраку довелося евакуювати після штурму дипломатичної місії США проіранськими демонстрантами.

    Як повідомлялося раніше, 29 грудня в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.

    27 грудня невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

    На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.

    До слова, президент Іраку Бархам Салех подав до парламенту прохання про відставку через неможливість виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки.

    Ірак США Іран Дональд Трамп
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