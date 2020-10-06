Міноборони Вірменії: Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ



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Також Вірменія стверджує, що Азербайджан «ігнорує безпеку території Ірану»

Вірменія говорить про резервні сили і велику кількість військової техніки Азербайджану

Міністерство оборони Вірменії заявило, що Азербайджан почав великий наступ на південному напрямку Нагірного Карабаху. Про це повідомляє прессекретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

Степанян написав, що задіяні резервні сили і велика кількість військової техніки.

Також міністерство оборони Вірменії стверджує, що Азербайджан «ігнорує безпеку території Ірану».

Водночас до Нагірного Карабаху вперше з початку бойових дій приїхав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

«У Степанакерті він провів нараду з президентом невизнаної Нагірно-Карбахської республіки Араіком Арутюняном і військовим керівництвом», – повідомляє «Sputnik Вірменія».

Міністр оборони невизнаної республіки повідомив вірменському прем'єру про нанесення «адекватних ударів» противнику, а також про подальші дії військових.

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.