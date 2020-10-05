Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку



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Ракети вдарили по містах поблизу столиці Азербайджану

Під обстріл потрапило друге за величиною місто Азербайджану

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв заявив, що Вірменія випустила ракети по містах і регіонах Азербайджану, дві з них припали до Хизи і Апшеронському району, які знаходяться в безпосередній близькості від Баку.

«Ракетні удари Вірменії по цивільному населенню Азербайджану і цивільній інфраструктурі. Гянджа: чотири ракети плюс «Смерч» з касетними боєприпасами. Друге за величиною місто. Хизи і Апшеронський район: дві ракети середньої дальності по 300 кілометрів. Мінгечаур: дві ракети. Водосховище і електростанція», – написав Гаджієв в Twitter.

Також він прикріпив фотодокази ракетного удару.

Missile attacks by Armenia against Azerbaijani civilians and civil infrastructure:

1. Ganja:4+Smerch missiles with cluster ammunition. 2nd biggest city.

2. Khizi&Absheron region: Two 300 km mid range missile.

3. Mingachevir: 2 missiles. Water reservoir and Electricity plant pic.twitter.com/m4vFz5zrKw — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.