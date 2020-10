Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку

Під обстріл потрапило друге за величиною місто Азербайджану

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв заявив, що Вірменія випустила ракети по містах і регіонах Азербайджану, дві з них припали до Хизи і Апшеронському району, які знаходяться в безпосередній близькості від Баку.

«Ракетні удари Вірменії по цивільному населенню Азербайджану і цивільній інфраструктурі. Гянджа: чотири ракети плюс «Смерч» з касетними боєприпасами. Друге за величиною місто. Хизи і Апшеронський район: дві ракети середньої дальності по 300 кілометрів. Мінгечаур: дві ракети. Водосховище і електростанція», – написав Гаджієв в Twitter.

Також він прикріпив фотодокази ракетного удару.

