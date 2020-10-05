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    У світі

    Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку

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    <span>Ракети вдарили по містах поблизу столиці Азербайджану</span> - Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку
    Ракети вдарили по містах поблизу столиці Азербайджану

    Під обстріл потрапило друге за величиною місто Азербайджану

    Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв заявив, що Вірменія випустила ракети по містах і регіонах Азербайджану, дві з них припали до Хизи і Апшеронському району, які знаходяться в безпосередній близькості від Баку.

    «Ракетні удари Вірменії по цивільному населенню Азербайджану і цивільній інфраструктурі. Гянджа: чотири ракети плюс «Смерч» з касетними боєприпасами. Друге за величиною місто. Хизи і Апшеронський район: дві ракети середньої дальності по 300 кілометрів. Мінгечаур: дві ракети. Водосховище і електростанція», – написав Гаджієв в Twitter.

    Також він прикріпив фотодокази ракетного удару.

    До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

    Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

    Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

    До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

    Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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