Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку
Під обстріл потрапило друге за величиною місто Азербайджану
Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв заявив, що Вірменія випустила ракети по містах і регіонах Азербайджану, дві з них припали до Хизи і Апшеронському району, які знаходяться в безпосередній близькості від Баку.
«Ракетні удари Вірменії по цивільному населенню Азербайджану і цивільній інфраструктурі. Гянджа: чотири ракети плюс «Смерч» з касетними боєприпасами. Друге за величиною місто. Хизи і Апшеронський район: дві ракети середньої дальності по 300 кілометрів. Мінгечаур: дві ракети. Водосховище і електростанція», – написав Гаджієв в Twitter.
Також він прикріпив фотодокази ракетного удару.
Missile attacks by Armenia against Azerbaijani civilians and civil infrastructure:— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020
1. Ganja:4+Smerch missiles with cluster ammunition. 2nd biggest city.
2. Khizi&Absheron region: Two 300 km mid range missile.
3. Mingachevir: 2 missiles. Water reservoir and Electricity plant pic.twitter.com/m4vFz5zrKw
До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.
Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.
Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.
До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.
Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.