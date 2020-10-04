  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих

    • Розсилка
    Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих

    «Місто обстріляли з території Вірменії, і обстріл вівся не по військових об’єктах» – Міноборони Азербайджану

    Азербайджан заявив, що в результаті вогню противника постраждали мирні жителі та цивільна інфраструктура Гянджі.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони Азербайджану.

    У Нагірному Карабасі заявили про удар по військовому аеропорту в Гянджі.

    Азербайджан відповів, що місто обстріляли з території Вірменії, і обстріл вівся не по військових об’єктах, а по житлових будинках.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих
    Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих

    «Поширена вірменською стороною інформація про нібито обстріли військових об’єктів в місті Гянджа є провокаційною та помилковою. У результаті вогню противника постраждали мирні жителі, цивільна інфраструктура і стародавні історичні споруди», – йдеться у заяві.

    При цьому офіційний Єреван заперечує, що обстріл азербайджанського міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

    Ситуація в Нагірному Карабасі різко загострилася 27 вересня. Азербайджан повідомив, що вірменські сили обстріляли його позиції і населені пункти на лінії розмежування, і оголосив про контрнаступ. Вірменія звинуватила азербайджанських військових в нападі на Нагірний Карбах.

    Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

    Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

    Читайте також:
    Потужні вибухи в Степанакерті потрапили на відео
    обстріл Азербайджан Вірменія місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies