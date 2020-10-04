Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих



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«Місто обстріляли з території Вірменії, і обстріл вівся не по військових об’єктах» – Міноборони Азербайджану

Азербайджан заявив, що в результаті вогню противника постраждали мирні жителі та цивільна інфраструктура Гянджі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Азербайджану.

У Нагірному Карабасі заявили про удар по військовому аеропорту в Гянджі.

Азербайджан відповів, що місто обстріляли з території Вірменії, і обстріл вівся не по військових об’єктах, а по житлових будинках.

«Поширена вірменською стороною інформація про нібито обстріли військових об’єктів в місті Гянджа є провокаційною та помилковою. У результаті вогню противника постраждали мирні жителі, цивільна інфраструктура і стародавні історичні споруди», – йдеться у заяві.

При цьому офіційний Єреван заперечує, що обстріл азербайджанського міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Ситуація в Нагірному Карабасі різко загострилася 27 вересня. Азербайджан повідомив, що вірменські сили обстріляли його позиції і населені пункти на лінії розмежування, і оголосив про контрнаступ. Вірменія звинуватила азербайджанських військових в нападі на Нагірний Карбах.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

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