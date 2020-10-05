Азербайджан просить країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху



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Звернення Азербайджану було підготовлене через велику кількість вірменської діаспори

Вірменія закликала вірмен, які проживають за кордоном, брати участь у збройному конфлікті з метою збільшення своєї живої сили

Генеральний прокурор Азербайджану Камран Алієв звернувся до ряду країн з проханням не допустити виїзду етнічних вірмен на територію Нагірного Карабаху. Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури Азербайджану.

Звернення було підготовлене через велику кількість вірменської діаспори у країнах.

Зазначається, що Азербайджан звернувся до США, Канади, Австралії, Німеччини, Росії, Грузії, України, Білорусі, Узбекистану, Уругваю, Іраку, Ірану, Аргентини, Бразилії, Болгарії та Польщі, а також до Лівану, Греції, Сирії та Франції.

Генпрокурор заявив, що в результаті здійснення контрнаступу вірменські війська втратили позиції.

«У зв’язку з чим Вірменія закликала вірмен, які проживають за кордоном, брати участь у збройному конфлікті з метою збільшення своєї живої сили. У ряді ЗМІ була поширена інформація про те, що близько тисячі етнічних вірмен прибули, або збираються прибути на територію Азербайджанської Республіки», – заявили в Баку.

Як повідомлялося, Азербайджан готовий припинити військові дії, якщо Вірменія виведе війська з окупованого Нагірного Карабаху і надасть Баку чіткий план відступу.

Напередодні ввечері Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

Натомість офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.