Зеленський відреагував на ідею «слуги» Марченко постачати зброю Азербайджану



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Володимир Зеленський заявив, що Україна закликає до діалогу між Азербайджаном і Вірменією

За словами президента, в України є зрозуміла і виважена позиція, як держави

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву нардепки Людмили Марченко щодо військової допомоги Азербайджану, зазначивши, що відповідні рішення є повноваженнями очільника держави.

Про це він заявив брифінгу в Чернівецькій області.

«Давайте не плутати особисте висловлювання того чи іншого депутата. Вони у нас всі в Раді говорять таке, що іноді не можна, мені здається, щоб попадало в ЗМІ. Але це особисте висловлення, ми живемо у вільній державі. Що стосується мого ставлення до цього: по-перше, це повноваження точно не стосується будь-якого депутата. Це повноваження голови держави. Тому питання таке не може навіть підійматися», – наголосив Зеленський.

За словами президента, в України є зрозуміла і виважена позиція, як держави. Він також заявив, що Україна закликає до діалогу між Азербайджаном і Вірменією.

«І закликаємо до деескалації цього конфлікту. Але хочу сказати, що стосується відносин з Азербайджаном, вони в останній рік-два особливі. Вони дуже серйозні, потужні й на економічному напрямку, і на геополітичному. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану. І вони так само, коли ми говоримо і про Крим, завжди підтримують нашу цілісність і суверенітет України. Тому тут ми підтримуємо одне одного», – наголосив Зеленський.

Він додав, що наразі мова не йде про те, що Україна буде надавати військову допомогу будь-якій країні.

Зазначимо, 2 жовтня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна не буде надавати військову допомогу жодній зі сторін у конфлікті у Нагірному Карабасі.

Відзначимо, вчора нардеп з фракції «Слуги народу» Людмила Марченко заявила, що Україна «не пройде повз» надання військової допомоги Азербайджану, якщо виникне необхідність.

«Україна готова на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що треба буде в майбутньому. Це військова ситуація», – сказала Марченко, яка відповідає за міжпарламентські зв'язки з Баку.

Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Нагадаємо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.