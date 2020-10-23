Постанову про скасування другого туру місцевих виборів не розглядатимуть, - Верещук



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Рада не розглядатиме постанову про скасування другого туру місцевих виборів

Документ не потрапить до парламентської зали, каже нардепка

Постанову про скасування другого туру місцевих виборів у зв’язку з пандемією коронавірусу не розглядатимуть.

Про це повідомила нардепка від «Слуги народу» та кандидатка на посаду міського голови Києва Ірина Верещук в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Ми цю постанову розглядати не будемо, вона не потрапить до парламентської зали, вона абсолютно абсурдна за своєю суттю: і юридично, і політично. Тут навіть немає що обговорювати. Цієї постанови не буде», – зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше нардепка від «Слуги народу» Тетяна Грищенко зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати другий тур місцевих виборів у зв’язку з пандемією Covid-19.

Депутатка підкреслила, що таким чином пропонується не допустити надмірне навантаження на медичну систему України та забезпечити протидію поширенню коронавірусу, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій.

«Нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків. Другі тури виборів нікуди не дінуться. Проведемо після карантину», – додала нардеп.