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Поставки зенітних комплексів Nasams ЗСУ: Пентагон повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
30 липня, 15:15 glavcom.ua
Поставки зенітних комплексів Nasams ЗСУ: Пентагон повідомив деталі
фото з відкритих джерел

Зараз відбувається процес закупівлі ЗРК

Пентагон зараз перебуває у процесі закупівлі норвезьких зенітно-ракетних комплексів Nasams для Збройних сил України. Про це заявив представник Пентагону.

За його словами, зараз відбувається процес закупівлі ЗРК. «У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже перебуваємо у процесі закупівлі системи»,  ′– зазначив він.

Представник Пентагону уточнив, що США зайнялися питанням закупівлі комплексів Nasams для України після оголошення про Ініціативу сприяння безпеці.

Як раніше повідомлялося, американські сенатори закликали Пентагон розглянути питання про включення до майбутніх пакетів військової допомоги Україні передових винищувачів.

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