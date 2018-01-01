Постраждала від учня з сокирою учителька з Бурятії назвала причину нападу

Напад учня 9-го класу стався через «двійку»

Постраждала під час атаки на школу в російській Бурятії вчителька Ірина Раменська вважає, що напад учня 9-го класу стався через «двійку». Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар республіканської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Дора Хамаганова. «Ніколи на А. не подумала б,



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Школа, де стався напад

Напад учня 9-го класу стався через «двійку»

Постраждала під час атаки на школу в російській Бурятії вчителька Ірина Раменська вважає, що напад учня 9-го класу стався через «двійку».

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар республіканської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Дора Хамаганова.

«Ніколи на А. не подумала б, що він може таке зробити. Тихий, нормальний на вигляд хлопчик. Так виправив би він цю двійку! Так і не можу зрозуміти, чому він вчинив. Як закрию очі, стоїть в очах — вогонь, дим, як загорівся клас. Тільки одна думка була — врятувати дітей», — передала вона слова Раменської.

Хамаганова зазначила, що постраждалу мучать сильні головні болі. Вона цікавилася станом постраждалих під час нападу дітей.

Нагадаємо, під Улан-Уде стався напад на школу №5 у військовому містечку Сосновий бір. Учень 9-го класу з сокирою напав на семикласників і вчительку, а потім підпалив клас.

Інцидент стався близько 9 ранку за місцевим часом. Згідно з даними прокуратури, підліток зайшов у клас, підпалив ганчірку і кинув її у вчителя, після чого почав розмахувати сокирою. При собі він також мав ножа.