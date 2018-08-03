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    Постраждалій від кислоти Гандзюк зроблять дуже складну операцію

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    <span>Катерина Гандзюк</span> - Постраждалій від кислоти Гандзюк зроблять дуже складну операцію
    Катерина Гандзюк

    До проведення операції залучили найкращих хірургів України

    Постраждалій внаслідок нападу із сірчаною кислотою активістці, працівниці мерії Херсона Катерині Гандзюк 3 серпня у Києві проведуть дуже складну операцію.

    Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав політолог Віктор Таран.

    «Розпочалася перша із запланованих операцій Катерині Гандзюк. Вона буде найскладніша і найважча», - повідомив Таран.

    За його словами, операцію будуть проводити одні з найкращих хірургів України.

    Нагадаємо, Гандзюк перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

    Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Поліція розшукує нападника, який потрапив на камери спостереження.

    Херсонський журналіст Сергій Нікітенко оприлюднив фоторобот зловмисника.

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