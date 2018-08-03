Постраждалій від кислоти Гандзюк зроблять дуже складну операцію
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Розсилка
До проведення операції залучили найкращих хірургів України
Постраждалій внаслідок нападу із сірчаною кислотою активістці, працівниці мерії Херсона Катерині Гандзюк 3 серпня у Києві проведуть дуже складну операцію.
Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав політолог Віктор Таран.
«Розпочалася перша із запланованих операцій Катерині Гандзюк. Вона буде найскладніша і найважча», - повідомив Таран.
За його словами, операцію будуть проводити одні з найкращих хірургів України.
Нагадаємо, Гандзюк перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.
Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Поліція розшукує нападника, який потрапив на камери спостереження.
Херсонський журналіст Сергій Нікітенко оприлюднив фоторобот зловмисника.