Потепління до +12 та невеликий дощ: прогноз погоди в Україні на 18 лютого



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У вівторок в Україні без опадів, лише в західних і в північних областях місцями невеликий дощ

У Києві сьогодні вдень можливий дощ, температура вдень 7-9° тепла

У вівторок, 18 лютого, в Україні буде переважно без опадів, температура вдень коливатиметься від 4 до 12° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«18 лютого в Україні без опадів, лише в західних вдень і в північних областях місцями невеликий дощ. У Карпатах та східній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східній частині 2-7° морозу; вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та півдні країни до 12°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

Також синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку 18 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей.