Потеплішає до +21 і дощі: прогноз погоди в Україні на 5 листопада



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В Україні може погіршитися погода через опади у деяких регіонах

Сьогодні, 5 листопада, в Україні очікується тепло до +20 градусів. Місцями пройдуть дощі, а також буде вітер, який розпочався ще на вихідних.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +12...+19 градусів.

У Карпатах вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, удень +6...+11 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці і вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, тільки вдень в Одеській і Миколаївській областях без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.