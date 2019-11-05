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    Потеплішає до +21 і дощі: прогноз погоди в Україні на 5 листопада

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    Потеплішає до +21 і дощі: прогноз погоди в Україні на 5 листопада

    В Україні може погіршитися погода через опади у деяких регіонах

    Сьогодні, 5 листопада, в Україні очікується тепло до +20 градусів. Місцями пройдуть дощі, а також буде вітер, який розпочався ще на вихідних.

    Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +12...+19 градусів.

    У Карпатах вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, удень +6...+11 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +13...+18 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+18 градусів.

    На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці і вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, тільки вдень в Одеській і Миколаївській областях без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.

    У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +14...+19 градусів.

    У Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.

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