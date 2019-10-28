В Україну суне поступове похолодання і дощі: прогноз погоди на 28 жовтня



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Погіршення погоди відбудеться із західних областей

В Україні у понеділок, 28 жовтня, на заході пройдуть дощі, температура місцями до +18 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +8...+14 градусів.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +6...+11 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +11...+18 градусів.

28 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +11...+13 градусів. В той час, як в період з 28 по 29 жовтня в Україні очікується поліпшення синоптичної ситуації.