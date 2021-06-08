Потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавають» авто (фото, відео)
Через негоду затопило вулиці, а в деяких місцях пройшов град
З самого ранку, 8 червня, у Харкові йде дощ. Через негоду затопило вулиці, у в деяких місцях пройшов град. Очевидці у соціальних мережах публікують фото та відео затоплених вулиць.
У бурхливі річки перетворилися вул. Клочківська, Отакара Яроша, Мироносицька, район Південного вокзалу і багато інших. На відео машини пересуваються, наче човни.
Злива з градом підтопила вулиці Харкова. Зокрема, на Холодній Горі, Павловому Полі, на вулиці Шевченка, в районі Південного вокзалу.
Крім того, мешканці будинку на вулиці Трінклера, 7, поскаржилися, що підтопило навіть під'їзд. Загалом затоплення різного рівня спостерігаються в більшості районів міста.
Відомо, що у місті утворились значні затори на дорогах через сильну зливу.
Додамо, що негода не обійшла стороною Херсонщину. Через потужну зливу почалися проблеми зі зливовою каналізацією, яка не впоралась з великою кількістю води.