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    Потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавають» авто (фото, відео)

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    Харків поповнив список міст, які постраждали від дощів та граду - Потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавають» авто (фото, відео)
    Харків поповнив список міст, які постраждали від дощів та граду
    Фото з відкритих джерел

    Через негоду затопило вулиці, а в деяких місцях пройшов град

    З самого ранку, 8 червня, у Харкові йде дощ. Через негоду затопило вулиці, у в деяких місцях пройшов град. Очевидці у соціальних мережах публікують фото та відео затоплених вулиць.

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    Потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавають» авто (фото, відео)
    Потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавають» авто (фото, відео)

    У бурхливі річки перетворилися вул. Клочківська, Отакара Яроша, Мироносицька, район Південного вокзалу і багато інших. На відео машини пересуваються, наче човни.

    Злива з градом підтопила вулиці Харкова. Зокрема, на Холодній Горі, Павловому Полі, на вулиці Шевченка, в районі Південного вокзалу.

    Крім того, мешканці будинку на вулиці Трінклера, 7, поскаржилися, що підтопило навіть під'їзд. Загалом затоплення різного рівня спостерігаються в більшості районів міста.

    Відомо, що у місті утворились значні затори на дорогах через сильну зливу.

    Додамо, що негода не обійшла стороною Херсонщину. Через потужну зливу почалися проблеми зі зливовою каналізацією, яка не впоралась з великою кількістю води.

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    Теги: Харків машини негода
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    Потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавають» авто (фото, відео)