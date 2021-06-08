Потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавають» авто (фото, відео)

Харків поповнив список міст, які постраждали від дощів та граду

Через негоду затопило вулиці, а в деяких місцях пройшов град

З самого ранку, 8 червня, у Харкові йде дощ. Через негоду затопило вулиці, у в деяких місцях пройшов град. Очевидці у соціальних мережах публікують фото та відео затоплених вулиць.

У бурхливі річки перетворилися вул. Клочківська, Отакара Яроша, Мироносицька, район Південного вокзалу і багато інших. На відео машини пересуваються, наче човни.

Злива з градом підтопила вулиці Харкова. Зокрема, на Холодній Горі, Павловому Полі, на вулиці Шевченка, в районі Південного вокзалу.

Крім того, мешканці будинку на вулиці Трінклера, 7, поскаржилися, що підтопило навіть під'їзд. Загалом затоплення різного рівня спостерігаються в більшості районів міста.

Відомо, що у місті утворились значні затори на дорогах через сильну зливу.

Додамо, що негода не обійшла стороною Херсонщину. Через потужну зливу почалися проблеми зі зливовою каналізацією, яка не впоралась з великою кількістю води.

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